Следователи сообщили о сгоревшем на кузбасской стройке мужчине

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В минувшую пятницу под утро в кузбасском городе произошел жуткий пожар в строительном вагончике. На месте ЧП спасатели нашли труп мужчины.

Тело мужчины было обнаружено на строительном объекте на минувшей неделе в пятницу, 24 декабря.

По данным МЧС Кузбасса, сигнал о возгорании строительного вагончика на улице Горького поступил борцам с огнем в 5:50 по местному времени. На тушение выдвинулись шестеро специалистов.


Отмечается, что после ликвидации огня на месте был замечен мертвец.

– на месте происшествия было найдено тело 37-летнего мужчины. В настоящий момент выясняются точные причины возгорания и гибели человека, – прокомментировали интернет-журналу AVOKADO в СУ СКР.

Предварительно, инцидент произошел из-за неисправности электропроводки и обогревателя.

Да!
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