Следователи сообщили о сгоревшем на кузбасской стройке мужчине

Тело мужчины было обнаружено на строительном объекте на минувшей неделе в пятницу, 24 декабря.

По данным МЧС Кузбасса, сигнал о возгорании строительного вагончика на улице Горького поступил борцам с огнем в 5:50 по местному времени. На тушение выдвинулись шестеро специалистов.

Отмечается, что после ликвидации огня на месте был замечен мертвец.

– на месте происшествия было найдено тело 37-летнего мужчины. В настоящий момент выясняются точные причины возгорания и гибели человека, – прокомментировали интернет-журналу AVOKADO в СУ СКР.

Предварительно, инцидент произошел из-за неисправности электропроводки и обогревателя.