Следователи организовали проверку по факту обрушения потолка в Кемерове

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, происшествие случилось в минувшую субботу, 29 мая. Тогда утром – в 10 часов по местному времени – обрушилась потолочная обрешетка в одной из квартир жилого дома в Центральном районе Кемерова.

В связи с произошедшим следователями было решено организовать доследственную проверку. К текущему же моменту силовикам удалось собрать предварительную информацию, которой они и поделились со СМИ.

Так, известно, что дом относиться к постройке 1957 года. На месте обрушения работали следователи, следователь-криминалист, сотрудники МЧС и представитель администрации. Исходя из экспертной оценки, рисков других разрушений обнаружено не было. В квартирах, расположенных по соседству, повреждений также не выявлено.

- В ближайшее время следствием будет назначен ряд исследований, в том числе строительно-техническая экспертиза. Вопрос с проживанием хозяина пострадавшей квартиры решается, - уточнили правоохранители.

Процессуальное решение будет принято по результатам ведущийся проверки.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в квартире в центре произошло обрушение потолка Кемерова. Об инциденте горожане рассказали в соцсетях.