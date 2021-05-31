Следователи организовали проверку по факту обрушения потолка в Кемерове

0
Фото:  

Инцидент, произошедший накануне в одном из домов областного центра Кузбасса, привлек внимание правоохранителей. Силовики разберутся в причинах и обстоятельствах обвала потолка в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, происшествие случилось в минувшую субботу, 29 мая. Тогда утром – в 10 часов по местному времени – обрушилась потолочная обрешетка в одной из квартир жилого дома в Центральном районе Кемерова.


В связи с произошедшим следователями было решено организовать доследственную проверку. К текущему же моменту силовикам удалось собрать предварительную информацию, которой они и поделились со СМИ.


Так, известно, что дом относиться к постройке 1957 года. На месте обрушения работали следователи, следователь-криминалист, сотрудники МЧС и представитель администрации. Исходя из экспертной оценки, рисков других разрушений обнаружено не было. В квартирах, расположенных по соседству, повреждений также не выявлено.

- В ближайшее время следствием будет назначен ряд исследований, в том числе строительно-техническая экспертиза. Вопрос с проживанием хозяина пострадавшей квартиры решается, - уточнили правоохранители.

Процессуальное решение будет принято по результатам ведущийся проверки.


Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в квартире в центре произошло обрушение потолка Кемерова. Об инциденте горожане рассказали в соцсетях.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25571

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined