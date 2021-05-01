Следователи начали проверку после сообщений об опасной крупе в кузбасской школе

После публикаций СМИ о том, что в поселке Яя ученикам одной из школ подавали блюда из круп ненадлежащего качества, сыщики организовали доследственную проверку. Отмечается, что продукция не имела сопроводительной документации.

Как сообщили в областном СУ СКР, сомнительные крупы уже изъяли из столовой учреждения. В ходе проверки будет проверена вся появившаяся информация, после чего следственные органы примут процессуальное решение.

Напомним, ранее в школе инспекторы обнаружили горох и гречневую крупу без документов, подтверждающих безопасность продукции.