Следком занялся проверкой по факту гибели горняка на кузбасской шахте "Заречная"

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На угольном предприятии в Кемеровской области во время работы погиб сотрудник. СК организовал доследственную проверку.

В четверг, 23 сентября, около 12:50 поступил сигнал о том, что в горной выработке шахты "Заречная" найден труп 38-летнего рабочего.

— Предварительно установлено, что в горной выработке пострадавший, выполняя наряд по выемке горной массы, получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Очевидцы произошедшего обратились за помощью спасателей, которые по прибытии транспортировали тело наверх. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определить причину гибели кузбассовца. В ходе проверки следователи изучат содержание должностных инструкций и установят, был ли погибший проинструктирован в части техники безопасности.


На месте происшествия работала следственная группа, обстоятельства случившегося выясняются.

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