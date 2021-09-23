В четверг, 23 сентября, около 12:50 поступил сигнал о том, что в горной выработке шахты "Заречная" найден труп 38-летнего рабочего.

— Предварительно установлено, что в горной выработке пострадавший, выполняя наряд по выемке горной массы, получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Очевидцы произошедшего обратились за помощью спасателей, которые по прибытии транспортировали тело наверх. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определить причину гибели кузбассовца. В ходе проверки следователи изучат содержание должностных инструкций и установят, был ли погибший проинструктирован в части техники безопасности.

На месте происшествия работала следственная группа, обстоятельства случившегося выясняются.