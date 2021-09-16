Следком возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на железной дороге в Кузбассе

По предварительным данным, авария произошла в четверг, 16 сентября, около 11:35 на 10 пикете 202 км перегона ст. Ленинск-Кузнецкий - ст. Байкаим. Двигавшийся по путям грузовой поезд сбил находящуюся там девочку 2010 года рождения.

— Опрошенная подруга пострадавшей пояснила, что при переходе железнодорожных путей они не заметили приближающийся поезд, так как были увлечены разговором, в результате чего ее подруга была травмирована выступающими частями поезда, — рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека". На место выехала следственная группа, сейчас проводится осмотр участка. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщалось ранее, по словам очевидцев, ребенок был сбит грузовым поездом на железнодорожном мосту в районе улицы Суворова в Ленинске-Кузнецком.