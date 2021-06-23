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Следком возбудил уголовное дело после травмирования горожан на аттракционе в Кузбассе

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Жители Междуреченска стали жертвами аварии, произошедшей в парке на аттракционе, в связи с чем начато расследование.

По данным следствия инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 июня, в одном из парков Междуреченска. На аттракционе в виде паровоза катались пятеро пенсионеров – и в этот момент перевернулся один из вагончиков.

– Один мужчина получил ушибленную рану головы, ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении. У женщины диагностированы ушибы и кровоподтеки руки, – сообщили в областном СУ СКР.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Специалисты оценят техническую исправность конструкции, проверят документацию. В настоящее время устанавливается причина аварии.

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