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Следком возбудил уголовное дело после гибели школьницы в Кузбассе

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Расследование уголовного дела по факту смерти девочки началось в Кемеровской области.

По версии кузбасских следователей, 30 августа текущего года девятилетняя школьница находилась на детской площадке у сельского клуба. Во время игры на девочку упала лестница, входящая в состав игрового комплекса. От полученных повреждений ребенок скончался по пути в медучреждение, куда родители доставляли ее своими силами.

– В ходе осмотра места происшествия установлено, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке в демонтированном состоянии, – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Правоохранители изъяли необходимую документацию, установили и опросили свидетелей происшествия. Опасную конструкцию вывезли с детской площадки. Теперь следствие должно установить лицо, ответственное за содержание и безопасное функционирование площадки. Возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

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