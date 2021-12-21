Следком возбудил уголовное дело после ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе

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Правоохранители начали расследование инцидента на одной из шахт Кемеровской области.

По версии следствия, инженер по метрологии "Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области - Кузбассе" выдал свидетельство о поверке, согласно которому необходимые системы в шахте имени А. Д. Рубана проверены, а датчики уровня опасных газов были исправны и работали надлежащим образом. Однако инженер не посещал горные выработки сам и проверочную газовую смесь на датчики не подавал, что говорит о неправомерности выданного официального документа. В результате этого необходимые условия безопасности в шахте не были обеспечены, что создавало угрозу жизни и здоровью работников.


Правоохранители возбудили в отношении инженера уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ и (или) услуг требованиям безопасности". Ранее ход проведения процессуальной проверки был поставлен главой СКР Александром Бастрыкиным на контроль, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Расследование дела продолжается.


Напомним, что 19 декабря 2021 года на шахте имени А.Д. Рубана в Кузбасса произошло ЧП, горняки были эвакуированы. Позже был обнаружен очаг самонагревания.

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