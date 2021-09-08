Следком возбудил уголовное дело о халатности после гибели киселевских школьниц

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В Кемеровской области началось расследование уголовного дела, возбужденного в связи с халатностью местного ОВД, который должен был следить за освободившимся из колонии подозреваемым в убийстве детей.

По информации СК, подозреваемый в жестокой расправе над двумя школьницами из Киселевска 41-летний мысковчанин в 2009 году уже получил десятилетний срок за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В 2019 году он освободился из тюрьмы и попал под административный надзор.

— До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был, — пояснили в СУ СКР по Кузбассу.

В этой связи было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел, которые осуществляют надзор за бывшими заключенными (ст. 293 УК РФ).


Также продолжается расследование по делу об убийстве двух малолетних девочек. Следователи проверят обстановку, сложившуюся в семьях погибших школьниц.


Напомним, 7 сентября были найдены тела двух девочек из Киселевска, которых ранее объявили пропавшими. На камеры видеонаблюдения школьницы попали вместе с неизвестным мужчиной, который впоследствии признался в убийстве и изнасиловании детей, его задержали. Было возбуждено уголовное дело, СК опубликовал видео с места обнаружения одноклассниц.

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