Следком возбудил уголовное дело из-за травмирования ребенка в кемеровском скейт-парке

Исходя из информации, которой располагают следователи в настоящее время, случилось происшествие днем, когда 10-летний пострадавший катался по скейт-парку на своем самокате. Заехав на деревянную горку, он упал, как выяснилось, из-за того, что наехал на дефект, представляющий из себя сквозное отверстие. Ребенок из-за падения ударился лицом о поверхность площадки. Родителям мальчика о случившемся рассказал прохожий по телефону. Он же забрал его и позвонил в «скорую». С места медики госпитализировали пострадавшего с травмой головы.

Силовики углядели серьезное нарушение действующего законодательства при проведении доследственной проверки, организованной ранее по данному факту. Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках дальнейших следственных мероприятий правоохранители установят степень вреда, полученного пострадавшим, а также проанализируют причины и условия, которые могли поспособствовать тому, что инцидент случился.

Расследование, как отметили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, продолжается.

Напомним, что ранее редакция AVOKADO писала о травмировании ребенка в кемеровском скейт-парки из-за дыры в покрытии. В тот же день, когда информация об инциденте на одной из спортивных площадок Кемерова появилась в Сети, ею заинтересовались правоохранители.