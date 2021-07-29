Следком возбудил уголовное дело из-за сообщения кузбассовца в Сети

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Силовики в Кемеровской области завели уголовное делопроизводство в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в реабилитации нацизма.

Исходя из данных, собранных следствием к текущему моменту, кузбассовец разместил в социальных сетях текст, в котором он выразил явное неуважение к памятным датам страны, связанным с трагическими событиями Второй мировой войны. При этом публиковал мужчина сообщение умышленно, осознавая публичный характер и опасность своих действий. Выявить же сообщение удалось сотрудникам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кузбассу. Публикацию направили на проверку.

- По делу назначена историко-психолого-лингвистическая экспертиза, по результатам которой будет установлено, содержат ли высказывания подозреваемого, зафиксированные в открытом доступе, негативную (унизительную) оценку лиц, принимавших участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Сам же подозреваемый сотрудничает со следствием, отрицать негативного отношения ко Дню воинской славы не стал. В ведомстве также отметили, что ранее он привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды.


Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах, сопутствовавших совершенному преступлению. По факту было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично).

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