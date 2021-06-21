+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Следком возбудил уголовное дело из-за падения дерева на новокузнечан

0
Фото:  

Правоохранители в Кемеровской области разберутся в обстоятельствах, сопутствовавших обрушению части ствола лесного растения на жителя южной столицы Кузбасса и его сына.

По итогам проверки, проведенной по факту обрушения дерева на горожан, сотрудники СКР Кузбасса завели уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).


Как было установлено правоохранителями, 19 июня в новокузнецкую больницу были доставлены 32-летний мужчина и его 6 -летний сын. У них наблюдались травмы различной степени тяжести. До того, как попасть в медучреждение, горожанин с ребенком пребывали на свадьбе, которую праздновали в шатре, расположенном на территории парка "Лесная республика". Выйдя из него, они оказались под деревом, которое рухнуло из-за сильного ветра.

-Судебно-медицинские экспертизы установят тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшим. В ходе первоначальных следственных действий выполнен осмотр сломанного дерева и территории сквера, установлен и допрошен генеральный директор парка, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что в скором времени эксперты проведут дендрологическую экспертизу дерева, чтобы установить, в каком состоянии оно находится. Также будут проанализированы все причины и условия, которые могли поспособствовать совершению преступления.


Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено оно было по материалам прокурорской проверки.


Напомним, что ранее стало известно о том, что дерево упало на ребенка и мужчину во время свадьбы в Новокузнецке. Тогда же сообщалось, что правоохранители организовали проверку по факту произошедшего инцидента.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26244

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined