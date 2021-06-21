Следком возбудил уголовное дело из-за падения дерева на новокузнечан

По итогам проверки, проведенной по факту обрушения дерева на горожан, сотрудники СКР Кузбасса завели уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как было установлено правоохранителями, 19 июня в новокузнецкую больницу были доставлены 32-летний мужчина и его 6 -летний сын. У них наблюдались травмы различной степени тяжести. До того, как попасть в медучреждение, горожанин с ребенком пребывали на свадьбе, которую праздновали в шатре, расположенном на территории парка "Лесная республика". Выйдя из него, они оказались под деревом, которое рухнуло из-за сильного ветра.

-Судебно-медицинские экспертизы установят тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшим. В ходе первоначальных следственных действий выполнен осмотр сломанного дерева и территории сквера, установлен и допрошен генеральный директор парка, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что в скором времени эксперты проведут дендрологическую экспертизу дерева, чтобы установить, в каком состоянии оно находится. Также будут проанализированы все причины и условия, которые могли поспособствовать совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено оно было по материалам прокурорской проверки.

Напомним, что ранее стало известно о том, что дерево упало на ребенка и мужчину во время свадьбы в Новокузнецке. Тогда же сообщалось, что правоохранители организовали проверку по факту произошедшего инцидента.