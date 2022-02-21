Следком рассказал подробности ДТП со сбитым на гонках судьей в Белове

По данным кузбасского СУ СКР, 52-летний судья во время проведения гонок на Беловском водохранилище пренебрег нормами безопасности, из-за чего оказался сбит автомобилем одного из участников заезда.

– По предварительной информации, 52-летний судья несколько раз нарушал технику безопасности, выходя на линию финиша. За что ему неоднократно главным судьей делались замечания, – сказали в следкоме.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобиль во время гонок в Белове на скорости сбил судью.