Следком рассказал подробности ДТП со сбитым на гонках судьей в Белове

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Появились подробности инцидента, который произошел на гонках в Белове: сообщалось, что автомобиль на высокой скорости сбил судью, в результате чего тот несколько раз перевернулся в воздухе.

По данным кузбасского СУ СКР, 52-летний судья во время проведения гонок на Беловском водохранилище пренебрег нормами безопасности, из-за чего оказался сбит автомобилем одного из участников заезда.

– По предварительной информации, 52-летний судья несколько раз нарушал технику безопасности, выходя на линию финиша. За что ему неоднократно главным судьей делались замечания, – сказали в следкоме.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобиль во время гонок в Белове на скорости сбил судью.

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