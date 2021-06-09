Следком рассказал о проверке по факту происшествия на аттракционе в Кузбассе

Предварительно сотрудниками СУ СКР Кузбасса было установлено, что в тот момент, когда аттракцион находился в движение, его последнее сидение отцепилось, а после свалилось с рельсов.

Отмечается, что горка была опечатана, а само сиденье изъято. Кроме того, правоохранители осмотрят и документы на аттракцион.

Была организована проверка, в ходе которой устанавливаются причины произошедшего. По ее результатам будет приниматься процессуальное решение.

Напомним, что о том, что часть конструкции оторвалась от запущенного аттракциона в кузбасском городе стало известно накануне. Новость с соответствующей информацией мы публиковали на нашем сайте.