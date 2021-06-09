Следком рассказал о проверке по факту происшествия на аттракционе в Кузбассе

0
Фото:  

Сотрудники правоохранительных органов в Кемеровской области поделились некоторыми деталями произошедшего в мае инцидента с оторвавшимся сидением на горках в Юрге.

Предварительно сотрудниками СУ СКР Кузбасса было установлено, что в тот момент, когда аттракцион находился в движение, его последнее сидение отцепилось, а после свалилось с рельсов.


Отмечается, что горка была опечатана, а само сиденье изъято. Кроме того, правоохранители осмотрят и документы на аттракцион.


Была организована проверка, в ходе которой устанавливаются причины произошедшего. По ее результатам будет приниматься процессуальное решение.


Напомним, что о том, что часть конструкции оторвалась от запущенного аттракциона в кузбасском городе стало известно накануне. Новость с соответствующей информацией мы публиковали на нашем сайте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25906

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined