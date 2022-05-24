Следком раскрыл подробности смертельного пожара в Кемерове

Сегодня, 24 мая, после ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме в Кемерове огнеборцы обнаружили тела женщины и мужчины. Предварительно установлено, что погибшие арендовали квартиру и на протяжении длительного времени распивали алкоголь и курили. Соседи делали им замечания. Утром жильцы дома почувствовали запах гари, который исходил из квартиры. Напомним, что из-за возгорания была проведена эвакуация.

Личности погибших устанавливаются. Начата доследственная проверка, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Специалисты проведут экспертизы, которые позволят установить причину смерти горожан и причину возгорания.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.