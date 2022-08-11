Следком раскрыл подробности гибели горняка на кузбасском предприятии

Как сообщили журналисту AVOKADO в кузбасском Следкоме, 4 августа текущего года на шахте в Таштагольском районе региона действительно произошел инцидент, в результате которого погиб 18-летний рабочий.

По версии следствия, на угольном предприятии в поселке Шерегеш при проведении работ по доставке крепежных материалов в шахту молодой кузбассовец оказался зажат между электровозом и металлическими вентиляционными воротами. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где он скончался от полученных травм. Предварительно, 27-летний машинист электровоза не убедился в закрытии дверей электровоза и допустил внутрь пассажира, чем нарушил правила техники безопасности. При движении фонарь рабочего зацепило, что и привело к дальнейшему травмированию юноши.

В отношении 27-летнего машиниста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Следствием изучаются должностные инструкции и выясняется, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее о гибели работника кузбасской шахты сообщили специалисты Ростехнадзора.