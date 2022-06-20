Следком раскрыл детали травмирования подростка на железной дороге в Кузбассе

Согласно данным следственного комитета, инцидент произошел 17 июня текущего года на станции Топки. Горожанин, 16-летний подросток, подбежал к начинающему движение электропоезду, чтобы прокатиться. Однако затем юноша сорвался и упал, попав ногами под колеса вагона. В результате этого мальчик получил травмы и был доставлен в больницу, где сейчас ему оказывается помощь.

Начата доследственная проверка, сообщают в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее о травмировании подростка поездом сообщили пользователи социальных сетей, снабдив свой рассказ снимками (18+) с места инцидента.