Следком раскрыл детали травмирования подростка на железной дороге в Кузбассе

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Появились подробности травмирования несовершеннолетнего жителя Кемеровской области на железной дороге.

Согласно данным следственного комитета, инцидент произошел 17 июня текущего года на станции Топки. Горожанин, 16-летний подросток, подбежал к начинающему движение электропоезду, чтобы прокатиться. Однако затем юноша сорвался и упал, попав ногами под колеса вагона. В результате этого мальчик получил травмы и был доставлен в больницу, где сейчас ему оказывается помощь.


Начата доследственная проверка, сообщают в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.


Напомним, ранее о травмировании подростка поездом сообщили пользователи социальных сетей, снабдив свой рассказ снимками (18+) с места инцидента.

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