Следком проверит сообщения о стае собак на кемеровской улице

Проверка была инициирована после сообщений СМИ о стае собак, появившейся на улице Федоровского в Кемерове. Во внимание правоохранителей попала информация о том, что работа по отлову бездомных животных ведется ненадлежащим образом.
"Следствием в рамках проводимой проверки будет дана оценка действиям (бездействию) конкретных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, кемеровчане сообщили о стае крупных безнадзорных собак, разгуливающей в Заводском районе города.
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