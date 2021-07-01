Следком проверит информацию об угрозах в адрес обратившейся к Путину новокузнечанки

Прокуратура начала проверку по фактам халатной организации работы детского сада, а также после сообщения об оказании давления должностных лиц на заявительницу, которая задала вопрос Владимиру Путину во время прямой линии с президентом РФ.

– Следователи незамедлительно выехали к заявительнице с целью ее опроса, устанавливаются лица, звонившие с требованиями снять вопрос с прямой линии, – сообщили в СК по Кузбассу.

Стоит отметить, что жительница шахтерского края рассказала главе государства о протекающей крыше в одном из детских садов Новокузнецка, куда ходит ее внучка.