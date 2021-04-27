Следком проверит информацию о потасовке в кемеровской школе

В ходе мониторинга СМИ, проводимого сотрудниками СУ СКР Кузбасса, силовикам удалось выявить информацию об инциденте, произошедшем в одной из кемеровских школ накануне: cотрудница местного образовательного учреждения избила ученика. Новость с соответствующим содержанием также публиковалась и на нашем сайте.

Инцидент стал причиной организации проведения следственных мероприятий. По факту, изложенному выше, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), отметили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Уточняется, что в ходе следствия правоохранители собираются проверить все доводы, которые были изложены в опубликованной информации, а также установить степень вреда, который был причинен здоровью пятиклассника.

Расследование уголовного дела продолжается. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.