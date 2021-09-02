Следком прокомментировал убийство женщины и двух детей в Кузбассе

В Яшкинском районе идет расследование уголовного дела, возбужденного по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), фигурантом которого стал 27-летний мужчина.

— По версии следствия, 1 сентября текущего года в одной из квартир Яшкинского района обнаружены тела 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери с признаками насильственной смерти, — сообщили в областном СУ СКР.

Прибывшие на место криминалисты нашли следы, с помощью которых удалось разыскать 27-летнего убийцу. Оказалось, что он был знаком с погибшей. Теперь сыщики выясняют мотив преступления и требуют заключения мужчины под стражу. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в СМИ появилась информация о жалобах жителей пгт. Яшкино на едкий запах из квартиры соседей, где после вскрытия правоохранители нашли три трупа.