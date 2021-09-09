Следком предъявил обвинение в изнасиловании подозреваемому в убийстве киселевских школьниц

41-летнему мысковчанину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних), а также ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

По данным СУ СКР по Кузбассу, девочки встретили мужчину с семечками на остановке и попросили их у него покормить голубей. Злоумышленник отправился с детьми в магазин, чтобы купить им сладости и корм для птиц. После обвиняемый заманил двух школьниц в дом, где проживал. Там он изнасиловал и задушил, чтобы дети ничего не рассказали. Мужчина забросал их тела матрасами и ушел на работу. На время следствия и суда обвиняемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в Киселевске пропали без вести две десятилетние школьницы. Их тела нашли 7 сентября, по подозрению в убийстве был задержан, житель Мысков, который ранее был судим за сексуальное насилие.