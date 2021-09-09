Следком предъявил обвинение в изнасиловании подозреваемому в убийстве киселевских школьниц

0
Фото:  

В Кузбассе предъявлено обвинение подозреваемому в расправе над двумя девочками сразу по трем статьям, в том числе и в изнасиловании.

41-летнему мысковчанину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних), а также ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).


По данным СУ СКР по Кузбассу, девочки встретили мужчину с семечками на остановке и попросили их у него покормить голубей. Злоумышленник отправился с детьми в магазин, чтобы купить им сладости и корм для птиц. После обвиняемый заманил двух школьниц в дом, где проживал. Там он изнасиловал и задушил, чтобы дети ничего не рассказали. Мужчина забросал их тела матрасами и ушел на работу. На время следствия и суда обвиняемого заключили под стражу.


Ранее сообщалось, что 6 сентября в Киселевске пропали без вести две десятилетние школьницы. Их тела нашли 7 сентября, по подозрению в убийстве был задержан, житель Мысков, который ранее был судим за сексуальное насилие.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28789

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined