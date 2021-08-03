Следком организовал проверку после сообщения об истязании пенсионерки в больнице Новокузнецка

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Следственный комитет заинтересовался информацией в Сети, где жители Новокузнецка рассказали о грубом обращении медперсонала с пожилой пациенткой, которая скончалась в стенах больницы.

После размещения на просторах Сети информации о грубом обращении медицинского персонала с пенсионеркой, которая позднее скончалась в стенах больницы в Новокузнецке, следственными органами в минувший понедельник, 2 августа, была организована проверка.


Стоит отметить, в тексте публикации автор указал, что сотрудники связывали пожилую пациентку.


В настоящий момент стражи закона изъяли необходимую для следствия документацию из медучреждения и опросили работников. По итогам проверки действиям сотрудников больницы будет дана юридическая оценка, после чего удастся принять процессуальное решение.

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