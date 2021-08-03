Следком организовал проверку после сообщения об истязании пенсионерки в больнице Новокузнецка

После размещения на просторах Сети информации о грубом обращении медицинского персонала с пенсионеркой, которая позднее скончалась в стенах больницы в Новокузнецке, следственными органами в минувший понедельник, 2 августа, была организована проверка.

Стоит отметить, в тексте публикации автор указал, что сотрудники связывали пожилую пациентку.

В настоящий момент стражи закона изъяли необходимую для следствия документацию из медучреждения и опросили работников. По итогам проверки действиям сотрудников больницы будет дана юридическая оценка, после чего удастся принять процессуальное решение.