Следком организовал проверку после смерти пьяного курильщика в Кузбассе

Трагический инцидент произошел в Прокопьевске утром в минувший четверг, 29 июля. Свидетельницей пожара в жилом доме оказалась мать погибшего, которую насторожил треск на летней кухне, где на протяжении всей ночи распивал спиртное ее сын. Заметив пламя женщина незамедлительно вызвала на место борцов с огнем.

– Женщина пояснила, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина много курил, а окурки бросал на пол, также она замечала, что сигареты он тушил об матрац, – пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.