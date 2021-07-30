Следком организовал проверку после смерти пьяного курильщика в Кузбассе

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Пагубная привычка 38-летнего прокопчанина стала причиной его гибели. Мужчина во время попойки затушил горящий табак о матрац и уснул.

Трагический инцидент произошел в Прокопьевске утром в минувший четверг, 29 июля. Свидетельницей пожара в жилом доме оказалась мать погибшего, которую насторожил треск на летней кухне, где на протяжении всей ночи распивал спиртное ее сын. Заметив пламя женщина незамедлительно вызвала на место борцов с огнем.

Женщина пояснила, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина много курил, а окурки бросал на пол, также она замечала, что сигареты он тушил об матрац, пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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