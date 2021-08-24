Следком организовал проверку после нападения собак на прохожую в Кузбассе

Информация о нападении собак на женщину на одной из улиц в Анжеро-Судженске появилась в соцсетях. Судя по опубликованному сообщению, местные жители регулярно обращались к властям с требованием разобраться с беспризорными псами.

– При этом в публикации отражено, что местные жители неоднократно сообщали властям о проблеме с бродячими животными, – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

В ходе мероприятий удалось установить личность горожанки, а также выяснить, обращалась ли она за помощью медицинских специалистов из-за случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.