Следком организовал проверку по информации о падении пожилой кемеровчанки из троллейбуса

Информацию о происшествии силовикам удалось выявить в ходе мониторинга СМИ. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, из сообщений правоохранителям стало известно, что в Кемерове пожилая горожанка выпала из салона троллейбуса на остановке общественного транспорта. В результате женщина была доставлена в больницу.

Проверка была организована силовиками по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам соответствующих мероприятий.

Напомним, что ранее редакция Avoka.do сообщала, что жители Кемерова рассказали в соцсетях о том, что из троллейбуса, находившегося на остановке "Поликлиника №5", выпала пенсионерка.