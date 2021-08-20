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Следком организовал проверку по информации о нападении собак на ребенка в Кузбассе

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Правоохранители разберутся в обстоятельствах записи ролика, на котором псы атакуют ребенка в Белове.

Данные об инциденте силовики обнаружили в ходе мониторинга СМИ. По информации пресс-службы СУ СКР Кузбасса, размещены сведения о произошедшем были жительницей города Белово. Женщина рассказала, что на одной из местных площадок для детей ее дочь атаковали собаки. Свои слова она подтвердила видеозаписью, на которой представлен момент нападения животных на ребенка.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - уточнили в ведомстве.

В ходе предварительных разбирательств правоохранителям будет необходимо установить личность автора записи, ее дочери, а также выяснить обращались ли горожане за медпомощью. Впоследствии будут установлены все обстоятельства получения девочкой травм и их тяжесть.


По итогам мероприятий будет вынесено процессуальное решение.

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