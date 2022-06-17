Следком начал проверку после падения женщины из окна общежития в Кемерове

Кемеровчане сообщили, что из окна общежития на улице Ногинской в Рудничном районе выпала женщина. Корреспондент AVOKADO обратился в СУ СК РФ по Кемеровской области, чтобы выяснить подробности инцидента.
Сотрудники следственного органа подтвердили факт падения. Женщина была доставлена в медучреждение.
‒ Начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства, ‒ сообщили в пресс-службе кузбасского следкома журналисту AVOKADO.
Напомним, жители областного центра выложили в сеть кадры с места происшествия.
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