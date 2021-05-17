Следком Кузбасса прокомментировал смерть мужчины в колодце

По информации областного СУ СКР, сообщение о найденном в колодце теле мужчины в Рудничном районе Кемерова поступило 16 мая в вечернее время.

Предварительно, мужчина, чье тело нашли, любил выпивать и в день своей смерти также был пьян. Когда он пришел к колодцу, на нем были резиновые сапоги. При этом земля около сооружения была сырой, из-за чего погибший мог подскользнуться и упасть.

В ведомстве уточнили VSE42.Ru, что, по словам соседей, они ничего не слышали, что могло бы насторожить: странный шум или чью-то ссору. На текущий момент проводится доследственная проверка, в ходе которой выяснят точную причину гибели кемеровчанина и иные подробности, после чего будет принято решение.

Ранее в соцсетях появилась фотография с места происшествия.