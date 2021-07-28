Сквозной проезд по кемеровскому бульвару закроется на два дня

В предстоящие выходные станет недоступен для кемеровских автомобилистов сквозной проезд по бульвару Строителей (от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовской). Специалисты перекроют указанный участок в предстоящую субботу, 31 июля, в 9:00.

— Возле дома №37 на бульваре Строителей будем менять ветхий участок теплосети — как раз под автодорогой, — рассказали в СГК.

Объезд отмеченной территории будет возможен по улице Ворошилова. Откроют проезд на бульваре 1 августа в 18:00.



В компании призвали водителей учитывать данную информацию при планировании поездок.