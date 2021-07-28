Сквозной проезд по кемеровскому бульвару закроется на два дня

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Сибирская генерирующая компания (СГК) временно ограничит движение на участке в Ленинском районе Кемерова из-за ремонтных работ.

В предстоящие выходные станет недоступен для кемеровских автомобилистов сквозной проезд по бульвару Строителей (от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовской). Специалисты перекроют указанный участок в предстоящую субботу, 31 июля, в 9:00.

— Возле дома №37 на бульваре Строителей будем менять ветхий участок теплосети — как раз под автодорогой, — рассказали в СГК.

Объезд отмеченной территории будет возможен по улице Ворошилова. Откроют проезд на бульваре 1 августа в 18:00.

В компании призвали водителей учитывать данную информацию при планировании поездок.

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