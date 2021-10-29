Сквер памяти с игровой зоной появится в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в Кузнецком районе города будет создан сквер памяти, приуроченный к 100-летию городского комсомола. Предложение о создании общественного объекта было внесено еще два года назад, а накануне на выделенной под сквер территории была установлена стела.

‒ В следующем году здесь появятся пешеходные дорожки, парковые диваны, красивое ограждение, и главное, детские игровые формы, ‒ отметил мэр на своей странице в Instagram.

Сквер будут обрамлять отремонтированные дома на улица Смирнова и улице Обнорского.