Скульптура волка в Белове "заплакала" белыми слезами после выходки вандалов

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Фото:  

Неизвестные осквернили скульптуру волка из мультфильма "Жил-был пес", которая установлена на одной из улиц в городе Белово. Местные жители отметили, что после проделок неизвестных зверь из металла "заплакал".

О выходке неизвестных нарушителей порядка стало известно из социальных сетей, где один из жителей Белова разместил фотографию скульптуры волка, над внешним видом которой поработали вандалы.


Из кадров следует, что на "лице" героя из мультфильма появились белые слезы, а нос "украшает" пирсинг, прорисованный маркером. Кроме того, злоумышленники нашли время, чтобы расписать стальное животное надписями и символами в виде сердец.

– Вот такой ужас сегодня наблюдала, творят, что хотят, как будто их собственность" – возмутился автор поста.

Пользователи Сети в комментариях под публикацией предположили, что авторы проделок – студенты, которые недавно прибыли в город для получения знаний.

Да!
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