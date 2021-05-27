Скульптура слона в Новокузнецке отправилась на реконструкцию

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С аллеи Авиаторов в южной столице Кузбасса накануне пропала одна из составных частей скульптурной композиции «Слон и Моська». Об «исчезновении» объекта рассказал глава Новоильинского района Денис Елькин.

Поврежденная вандалами скульптура в Новоильинском районе Новокузнецка была отправлена на ремонт. Причиной тому служит хулиганская деятельность неизвестных, которые регулярно портят композицию.


Накануне на него вновь покусились вандалы: оторвана была часть покрытия, представляющего из себя искусственную траву.


В процессе ремонта специалисты восстановят металлический каркас, затем обновят и само покрытие слона, отметил глава Новоильинского района, подчеркнув, что все работы будут завершены в течение двух недель.

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