Скульптура с персонажами известного мультфильма появилась в Прокопьевске

Скульптурная композиция "Бременские музыканты" теперь будет радовать горожан, которые решат посетить сквер ДК "Красная Горка". Массивный объект высотой почти пять метров изготовлен из фиброжелезобетона, о чем рассказал в соцсетях глава города Андрей Мамаев.
Автором композиции является Борис Колмаков, имеющий большой опыт в создании композиций из различных материалов.
— В его послужном списке десятки работ, выполненных из различных материалов — камня, дерева, гипса, керамики, — написал градоначальник.
Мамаев высоко оценил скульптуру, назвав ее новой достопримечательностью города.
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