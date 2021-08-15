Скульптура с персонажами известного мультфильма появилась в Прокопьевске

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Фото:  

Власти Прокопьвска сообщили о появлении в городе новой достопримечательности, которая украсила местный сквер.

Скульптурная композиция "Бременские музыканты" теперь будет радовать горожан, которые решат посетить сквер ДК "Красная Горка". Массивный объект высотой почти пять метров изготовлен из фиброжелезобетона, о чем рассказал в соцсетях глава города Андрей Мамаев.


Автором композиции является Борис Колмаков, имеющий большой опыт в создании композиций из различных материалов.

— В его послужном списке десятки работ, выполненных из различных материалов — камня, дерева, гипса, керамики, — написал градоначальник.

Мамаев высоко оценил скульптуру, назвав ее новой достопримечательностью города.

Фото: amamaev_prk
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