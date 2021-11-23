Скульптура COVID-19 из снега появилась в Кемерове

Композиция из трех фигур, расположенная в Лесной Поляне, отображает противостояние COVID-19 и врачей. Слева находится скульптура, олицетворяющая сам коронавирус, напротив нее ‒ доктор со шприцем в руке. А в центре, на фонарном столбе, находится испуганный пациент. Снимками поделились сотрудники управления делами администрации Кемерова на официальной странице в социальной сети.
Сообщается, что автор снежной композиции ‒ Трапезникова Ирина Геннадьевна, постоянная участница городских конкурсов.
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