Скульпторы начали возведение ледового городка в центре Кемерова

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Художники-скульпторы начали создание фигур, которые будут располагаться на главной площади кузбасской столицы.

Над созданием фигур на площади Советов в Кемерове трудятся пятеро мастеров, которые ранее уже принимали участие в подготовке к новогодним праздникам. Материалом для будущего городка стал лед с Красного озера, который считается самым чистым и подходящим для работы.


Сам ледовый городок разделен на две части: одна будет состоять из интерактивных композиций и двух небольших горок, а во второй будут находиться фигуры сказочных персонажей и большая горка высотой 4,8 мета. Предполагается, что вторая зона заинтересует и взрослых горожан.

– В этом году в планах создать 17 фигур – это будут персонажи отечественных мультфильмов, красивые входные группы с арками, а также ледяной лабиринт, – рассказал мэр Кемерова Илья Середюк в своем Instagram.

Создание скульптур должно завершиться к концу первого зимнего месяца – на 25 декабря запланировано открытие ледового городка.

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