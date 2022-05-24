Скрывшийся с места смертельного ДТП кузбассовец отправится в колонию

Инцидент произошел в начале сентября 2021 года в Ленинске-Кузнецком. Местный житель, 23-летний мужчина, двигался по улице Суворова, управляя автомобилем BMW. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Granta. В результате ДТП погиб 48-летний мужчина, находившийся за рулем "Лады", а двое его пассажиров получили травмы. Управлявший иномаркой горожанин скрылся с места происшествия.

После того, как ориентировка на виновника автоаварии была размещена в СМИ, мужчина пришел в полицию сам. В отношении него было возбуждено дело о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств. Проведены экспертизы и собраны доказательства, которые изобличили вину кузбассовца, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд приговорил горожанина к пяти годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии-поселении.