+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Скрывшийся с места смертельного ДТП кузбассовец отправится в колонию

0
Фото:  

Молодой житель Кемеровской области выслушал приговор суда после того, как стал виновником смертельной автоаварии.

Инцидент произошел в начале сентября 2021 года в Ленинске-Кузнецком. Местный житель, 23-летний мужчина, двигался по улице Суворова, управляя автомобилем BMW. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Granta. В результате ДТП погиб 48-летний мужчина, находившийся за рулем "Лады", а двое его пассажиров получили травмы. Управлявший иномаркой горожанин скрылся с места происшествия.


После того, как ориентировка на виновника автоаварии была размещена в СМИ, мужчина пришел в полицию сам. В отношении него было возбуждено дело о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств. Проведены экспертизы и собраны доказательства, которые изобличили вину кузбассовца, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Суд приговорил горожанина к пяти годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии-поселении.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36572

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined