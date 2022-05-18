Скрывшая судимость за убийство учительница понесла наказание в Кузбассе

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Жительница Кемеровской области умолчала о судимости за убийство при трудоустройстве в школу, после чего вновь предстала перед судом.

Прокопчанка, ранее осужденная по ст. 103 УК РСФСР "Убийство", решила устроиться в школу искусств на должность преподавателя живописи. При этом женщина знала, что к работе в сфере образования несовершеннолетних граждане, совершившие подобные преступления, не допускаются. Злоумышленница предоставила работодателю поддельную справку об отсутствии судимости, а также поддельный диплом о наличии профессионального образования.


В отношении прокопчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.


Приговор вступил в силу.

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