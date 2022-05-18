Скрывшая судимость за убийство учительница понесла наказание в Кузбассе

Прокопчанка, ранее осужденная по ст. 103 УК РСФСР "Убийство", решила устроиться в школу искусств на должность преподавателя живописи. При этом женщина знала, что к работе в сфере образования несовершеннолетних граждане, совершившие подобные преступления, не допускаются. Злоумышленница предоставила работодателю поддельную справку об отсутствии судимости, а также поддельный диплом о наличии профессионального образования.

В отношении прокопчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор вступил в силу.