Скрытая водой выбоина принесла кузбассовцу более 300 тысяч рублей

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Житель Кемеровской области засудил подразделение администрации за повреждение автомобиля.

Инцидент произошел в середине мая 2021 года в Мариинске. Местная жительница ехала вечером на автомобиле Toyota Land Cruiser, принадлежащем ее родственнику. На одном из участков дороги женщина наехала левым передним колесом на выбоину шириной 55 сантиметров, длиной в один метр и глубиной до 70 сантиметров. При этом на месте повреждения не было ни знаков, ни ограждений. Прибывшие на место правоохранители не усмотрели вины водителя в ДТП.


Владелец автомобиля решил отправить машину на осмотр и уведомил об этом представителя Мариинского территориального управления, однако тот на осмотр не явился. Тогда кузбассовец обратился с иском в суд. Сотрудники территориального управления не соглашались с требованиями и настаивали на том, что в инциденте усматривается вина водителя. Но суд решил иначе.

Признаков грубой неосторожности в действиях водителя автомобиля истца суд не усматривает, поскольку яма в дорожном покрытии была скрыта водой, глубина ее была неизвестна. С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии вины ответчика МТУ администрации Мариинского муниципального округа в произошедшем ДТП, ‒ рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд взыскал в пользу мариинца более 300 000 рублей, в сумму которых вошли стоимость ущерба, причиненного автомобилю, расходы на экспертизу и юридические услуги, а также оплата госпошлины. Администрация обжаловала решение суда, но оно осталось без изменений.

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