СКР предъявил обвинение руководству "СДС" по делу о ЧП на "Листвяжной"

0
Фото:  

СКР сообщает о задержании топ-менеджеров холдинговой компании "Сибирский Деловой Союз" (СДС), которое произошло после ЧП на беловской шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь"). Им были предъявлены обвинения.

Согласно официальной информации, следователями по делу о трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" были задержаны четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров холдинговой компании "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов.


Правоохранители предъявили им обвинение в зависимости от роли задержанных в совершении преступлений: ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие", сообщают в пресс-службе СКР.


Следствие намерено ходатайствовать о заключении всех задержанных в СИЗО.


Ранее редакция AVOKADO писала о задержании Михаила Федяева. Кроме того, по делу о "Листвяжной" обвинено руководство шахты. Директор "Листвяжно" не признал свою вину.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31797

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined