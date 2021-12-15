Согласно официальной информации, следователями по делу о трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" были задержаны четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров холдинговой компании "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

Правоохранители предъявили им обвинение в зависимости от роли задержанных в совершении преступлений: ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие", сообщают в пресс-службе СКР.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении всех задержанных в СИЗО.

Ранее редакция AVOKADO писала о задержании Михаила Федяева. Кроме того, по делу о "Листвяжной" обвинено руководство шахты. Директор "Листвяжно" не признал свою вину.