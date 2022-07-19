СКР начал проверку сообщения о массовом отравлении детей в кузбасском лагере

Накануне, 18 июля, стало известно, что следственное управление следственного комитета Кузбасса начало проверку по факту сообщения в СМИ о массовом отравлении детей в летнем лагере санатория "Танай". В публикации было отражено, что после установления детей, которые пожаловались на боли в животе, было принято решение о досрочном завершении сезона отдыха.

‒ Следствию предстоит выяснить характер и очаг заболевания, были ли обращения родителей с детьми в медицинские учреждения, состояние здоровья детей, которые жаловались на боли в животе, а также реакция должностных лиц санатория при поступлении жалоб на недомогание, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что в минувший понедельник пользователи социальных сетей сообщили, что родителям приходится забирать детей из летнего лагеря санатория "Танай" из-за случаев отравления. По словам кузбассовцев, один ребенок оказался в больнице.