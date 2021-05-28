В сообществе Сети женщина разместила видеосъемку, на которой запечатлела фасад учебного заведения №11 в городе Белово. По словам автора публикации, если не принять срочные меры, то в в скором времени здание может полностью разрушиться.

– Школа 11 скоро упадет, почему в других школах делают хоть что-то, а эту вообще забыли, наши дети что не люди, – заявила горожанка.

Комментаторы заверили, что в ремонте нуждаются и другие школы города. Они заверили, что в некоторых заведениях у детей отсутствует зал для спортивных занятий.