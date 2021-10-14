"Скоро упадет": кемеровчане пожаловались на аварийный столб у вокзала

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Аварийный столб встревожил жителей кузбасской столицы, которые заявили, что в скором времени опора ЛЭП не выдержит и рухнет на оживленную проезжую часть возле кемеровского вокзала.

Жители кузбасской столицы сделали снимок столба, который, с их слов, в скором времени свалится на проезжую часть. При этом из кадра следует, что аварийная опора ЛЭП расположена в центре города Кемерово.

Это остановка "Вокзал". Столб вырван и под наклоном стоит, скоро упадет на проезжую часть. следует из комментария автора.

Стоит отметить, что в объектив камеры попал и девятиэтажный многоквартирный жилой дом, фасад которого с обшарпанной штукатуркой, видят не только местные жители, но и гости столицы.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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