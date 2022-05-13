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"Скорая не проедет": кузбассовцы сообщили о потенциально опасном мосту

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Жители одного из городов Кемеровской области пожаловались на переправу, которая пришла в ненадлежащее состояние.

Прокопчанка сообщила в социальных сетях, что мост через Абу начал представлять опасность для жителей. При этом женщина отметила, что речь идет о переправе, расположенной вблизи домов №69-73 по улице площадка Мясокомбината. Горожанка заявила, что мост был полностью заменен в 2000 году, а около семи лет назад его повредила техника, выкорчевывавшая деревья. Сейчас сооружение "сильно повело".

‒ ...по нему [мосту] невозможно проехать и даже опасно пройти. А другой дороги нет. Здесь живут в основном пенсионеры, к которым при случае не проедет даже скорая, ‒ посетовала горожанка в одном из пабликов ВКонтакте.

На обращение ответили представители администрации Прокопьевска. Они отметили, что данная территория относится к частному сектору и сообщили, что специалисты проведут проверку, чтобы определить дальнейший план действий.

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