Скопление пожарных машин у вуза в Кемерове встревожило горожан

Сегодня, 11 июля, кемеровчане сообщили в социальных сетях о том, что несколько автомобилей огнеборцев остановились вблизи одного из вузов города. Жители кузбасской столицы заинтересовались причиной, по которой техника съехалась в центр.

Чтобы выяснить подробности, журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Специалисты рассказали, что сегодня, в 10:51, поступил сигнал о признаках горения в многоквартирном доме на улице Демьяна Бедного. На место выдвинулись шесть единиц техники. К моменту прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались шесть человек.

На момент выхода новости работы по ликвидации продолжаются. Предварительно, очаг возгорания находится в квартире на втором этаже.