Скопление пожарных машин у вуза в Кемерове встревожило горожан

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Техника напротив одного из университетов взволновала жителей кузбасской столицы.

Сегодня, 11 июля, кемеровчане сообщили в социальных сетях о том, что несколько автомобилей огнеборцев остановились вблизи одного из вузов города. Жители кузбасской столицы заинтересовались причиной, по которой техника съехалась в центр.


Чтобы выяснить подробности, журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Специалисты рассказали, что сегодня, в 10:51, поступил сигнал о признаках горения в многоквартирном доме на улице Демьяна Бедного. На место выдвинулись шесть единиц техники. К моменту прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались шесть человек.


На момент выхода новости работы по ликвидации продолжаются. Предварительно, очаг возгорания находится в квартире на втором этаже.

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Да!
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