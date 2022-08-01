Скопление полицейских машин и пьяный мопедист напрягли жителей района Кемерова

В Сети появилась информация, что накануне на территории Серебряного бора сразу пять патрульных машин "мусолили" кемеровскую молодежь. Со слов автора публикации правоохранители не разъезжались на протяжении нескольких часов.

– Кто знает что произошло вчера на Серебряном бору? 5 патрульных машин несколько часов мусолили молодежь. Эвакуатор забрал и машину и мопед,– задался вопросом интернет-пользователь.

Оказалось, что вечером 31 июля в кемеровскую ГИБДД поступил сигнал о пьяном мужчине, что разъезжал в Рудничном районе города на мопеде. Для проверки информации на указанный адрес выехали стражи закона.

– У 27-летнего молодого человека наблюдались признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КРФобАП, а вот транспортное средство у него изъяли. Сейчас транспорт находится на специальной охраняемой стоянке.