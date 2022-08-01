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Скопление полицейских машин и пьяный мопедист напрягли жителей района Кемерова

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В кузбасской столице жители Серебряного бора на днях оказались возбуждены происходящим на улице: сразу пять полицейских машин скопились у проезжей части. Как оказалось, в указанном районе был задержан пьяный гонщик на мопеде.

В Сети появилась информация, что накануне на территории Серебряного бора сразу пять патрульных машин "мусолили" кемеровскую молодежь. Со слов автора публикации правоохранители не разъезжались на протяжении нескольких часов.

Кто знает что произошло вчера на Серебряном бору? 5 патрульных машин несколько часов мусолили молодежь. Эвакуатор забрал и машину и мопед,– задался вопросом интернет-пользователь.

Оказалось, что вечером 31 июля в кемеровскую ГИБДД поступил сигнал о пьяном мужчине, что разъезжал в Рудничном районе города на мопеде. Для проверки информации на указанный адрес выехали стражи закона.

У 27-летнего молодого человека наблюдались признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КРФобАП, а вот транспортное средство у него изъяли. Сейчас транспорт находится на специальной охраняемой стоянке.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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