Скопление подростков в общественном туалете парка возмутило кемеровчан

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Фото:  

Жители кузбасской столицы "опешили" от состояния общественной уборной в Парке Ангелов.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанина, который заснял на фото девять подростков, находящихся на территории парка в Заводском районе города. Некоторые из них при этом расположились прямо на полу. Мужчину возмутила подобная ситуация, о чем он рассказал в Сети.

‒ Зашел в общественный туалет в "Парке Ангелов" и опешил. Место сбора малолеток, сортиры не убраны, это место в которое вложили кучу денег, а охране ровно на все (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовал горожанин.

Комментаторы удивились возмущению кемеровчанина и заметили, что дети могли зайти в уборную, чтобы отогреться, пусть и в негигиеничных условиях. Некоторые пользователи выразили негодование отношением родителей к подросткам.

‒ Самое грустное, что родителям безразлично где их дети. На улице мороз, а ребенок с утра до вечера не дома. У любого нормального родителя возникнет вопрос, в каком подъезде или на каком фудкорте трется их чадо (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написал кемеровчанин в комментариях.

Горожане также предположили, что подобная ситуация могла возникнуть из-за того, что дети не имеют доступа к кружкам и секциям и вынуждены налаживать общение где приходится.

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