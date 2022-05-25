Скопившийся у реки токсичный мусор встревожил новокузнечанина

Новокузнечанин рассказал, что обнаружил на берегу Кондомы подозрительную свалку. При ближайшем рассмотрении оказалось, что неизвестные выбросили канистры с маслом, антифризом и горюче-смазочными материалами. Кузбассовец обеспокоился тем, что потенциально опасные вещества могут навредить природе.

‒ Если вода еще поднимется, то все попадет в реку. Пожалуйста, отреагируйте на эту проблему, ‒ высказался горожанин на портале "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы платформы сообщили, что приняли обращение в работу и направили информацию специалистам.

Справка

Согласно данным из открытых источников, некоторые охлаждающие жидкости производятся на основе этиленгликоля и несут серьезную угрозу живым организмам при попадании в водоемы. Синтетические масла же образуют токсичную пленку на поверхности воды, что может привести к гибели обитателей водоема.