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Скопившийся у реки токсичный мусор встревожил новокузнечанина

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Житель южной столицы Кузбасса выразил опасение из-за технических жидкостей, оказавшихся рядом с крупным водоемом.

Новокузнечанин рассказал, что обнаружил на берегу Кондомы подозрительную свалку. При ближайшем рассмотрении оказалось, что неизвестные выбросили канистры с маслом, антифризом и горюче-смазочными материалами. Кузбассовец обеспокоился тем, что потенциально опасные вещества могут навредить природе.

‒ Если вода еще поднимется, то все попадет в реку. Пожалуйста, отреагируйте на эту проблему, ‒ высказался горожанин на портале "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы платформы сообщили, что приняли обращение в работу и направили информацию специалистам.


Справка

Согласно данным из открытых источников, некоторые охлаждающие жидкости производятся на основе этиленгликоля и несут серьезную угрозу живым организмам при попадании в водоемы. Синтетические масла же образуют токсичную пленку на поверхности воды, что может привести к гибели обитателей водоема.

Фото: Кузбасс-Онлайн

Да!
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