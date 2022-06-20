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Скопившаяся после дождя вода залила одну из улиц в Кемерове

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Фото:  

Жители кузбасской столицы заметили "реки" на оживленной улице.

Кемеровчане поделились в социальных сетях фотографиями, сделанными на улице 50 Лет Октября. На снимках видно, что дождевая вода залила проезжую часть, из-за чего автомобилям приходится двигаться с особой осторожностью.

‒ "Неовенеция", "Плаваем", ‒ отметили комментаторы.

В городской администрации сайту VSE42.Ru рассказали, что данная ситуация наблюдалась в минувшую субботу, 18 июня. Вода ушла через 20 минут.


Отметим, что синоптики спрогнозировали дожди в Кемерове и сегодня, 20 июня.

Фото:  
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