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Скопившаяся на улице очередь в поликлинику возмутила новокузнечанина

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Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса пожаловался на невозможность попасть к специалисту из-за очередей.

Новокузнечанин рассказал, что не смог прийти на прием к неврологу в поликлинике №4, расположенной в Новоильинском районе. По словам горожанина, с направлением от терапевта ему нужно было прийти в четверг в медучреждение и взять талон. Однако собравшаяся очередь из пациентов не позволила мужчине этого сделать.

– На фото видны очередь на улице до открытия (подъехал в 7:00) и очередь в заповедное окно 3 после открытия поликлиники. Стоит ли говорить, что талона мне не досталось, также, как и большинству людей в очереди, – посетовал горожанин на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Житель Новокузнецка также отметил, что не может каждый четверг отпрашиваться с работы, несмотря на боли в спине, из-за которых ему и понадобилась помощь специалиста.


Администраторы портала в ответ заявили, что приняли информацию в работу и пообещали предоставить ответ в течение 14 рабочих дней.

Фото: Кузбасс-Онлайн

Да!
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